"Ми тоді прилетіли з Барселони, програли 0:2 (30 вересня 2009 року, – прим.). Прилетіли в Бориспіль, у Шевченка було авто Porsche Panamera, у мене – Ferrari. І ось ми вночі, десь о 4-й годині, прилетіли й стартуємо всі додому відсипатися.

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Я тоді їхав десь 295 кілометрів на годину. Упевнено, нікого немає – ранок. Дивлюся праворуч, а там сріблястій Porsche Panamera. У мене на спідометрі 294-296 км/год, а хтось праворуч просто мене обганяє. І я бачу номери – 0707. Це був Шевченко. У нього було десь 315-316 км/год", – розповів Мілевський.

Нагадаємо, Мілевський виступав за Динамо з 2003-го по 2013-й роки (276 матчів, 88 голів, 54 результативні передачі). Шевченко загалом провів у "біло-синій" футболці 249 офіційних поєдинків – 124 голи, 41 асист. У січні 2024-го він став президентом УАФ.

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