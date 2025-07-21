"Ми бачились минулого тижня, коли якраз було офіційне повідомлення, що УЄФА усунула чорногорський Арсенал Тиват від єврокубків у звʼязку з тим, що команду десь зловили на тому, що вона грала офіційні матчі з фіксованим результатом. На офіційному відбірному рівні в єврокубках. Так само ми бачили сербські Раднічки. Там двох офіційних осіб усунули від футболу на стільки-то років.

Динамо зіграє матчі кваліфікації Ліги чемпіонів без одного з легіонерів – УЄФА оприлюднив заявку киян

На мене вийшли іноземні джерела, які мені підказали звернути увагу на матч Олександрії на зборах. Це був, здається, останній чи передостанній матч. У суперниках був чемпіон Чорногорії – Младост. Це команда, яка перед Олександрією грала проти Славена, і програла їй з рахунком 2:6.

Команда грала проти Олександрії згодом. Подейкують, що там заносили дуже великі суми на те, що у поєдинку буде забито понад три мʼячі. Тобто 3,5 більше тотал. Але Олександрія чи то не знала про цю схему – вона цього не дозволила. У матчі було забито всього три голи – схема не спрацювала", – повідомив Бурбас у програмі BurBuzz.

Нагадаємо, товариська гра між Олександрією та Младостю, яка відбулась 17 липня, завершилась мінімально перемогою чорногорців (1:2).

Шахтар пройшов Ільвес у відборі ЛЄ, але не зміг перемогти у матчі-відповіді – марнотратство резервістів принесло нічию