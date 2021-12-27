"На сьогоднішній день немає про що сильно говорити. Найголовніше – це те, що ми хочемо бачити Карпати у Львові. Саме ті Карпати, які робили історію.

У Львові зареєстрували новий ФК Карпати – легенди "зелено-білих" намагаються відродити культовий бренд

Є певні складнощі щодо емблеми. Вона є нібито в ультрас, але ми всі дуже добре розуміємо, що герб належить двом власникам. Там чимало юридичних питань, а я не є юристом, тому не можу говорити детально, як воно буде. На сьогоднішній день ми працюємо над цим питанням, в нас є юристи та незабаром все буде відомо. В нас є в планах залучати ветеранів до нашої роботи та проекту. Просто на сьогоднішній день ми поки граємо в аматорах, а коли ми вже вийдемо на професіональний рівень, то ви усіх побачите.

Ну на цей момент в клубі працюють три людини. Це директор клубу Степан Юрчишин, тренери – я та Андрій Сапуга. Мені пообіцяли як тренеру, що база буде. Займаються юристи, спеціальні люди, які шукають місце. Я чисто з професіональної точки зору можу підказати, що там має бути. Є інвестори, які працюють над цим питанням", – цитує Тлумака BFootball.

Нагадаємо, у Львові зареєстрували новий ФК Карпати, який організували кілька легенд "зелено-білих".

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