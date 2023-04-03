Спортивний директор Челсі Пол Вінстенлі і технічний директор клубу Лоуренс Стюарт були переконані в необхідності звільнення Грема Поттера.

Рішення керівників Челсі про звільнення Грема Поттера з посади головного тренера було швидким і одноголосним. Про це інформує журналіст CBS Sports Бен Джейкобс.

Челсі підібрав трьох кандидатів на пост тренера – з Де Дзербі та Нагельсманном є проблеми

Згідно з джерелом, на ньому наполягли спортивний директор Челсі Пол Вінстенлі і технічний директор клубу Лоуренс Стюарт. За словами тимчасового наставника команди Бруно Сальтора, Поттер також визнав своє звільнення правильним рішенням.

Повідомляється, що Поттер залагодив із клубом своє звільнення "мирним способом": доти, доки Челсі не представить нового постійного наставника, помічники Грема залишаться працювати в тимчасовому тренерському штабі "синіх".

Мудрика купив божевільний профан – звільнення Поттера настільки логічне, наскільки й абсурдне