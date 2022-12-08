"Зараз ми потребуємо підсилення в усіх без виключення лініях. Звісно, в ідеалі хотіли б підсилитися талановитою молоддю. Але не все так просто.

Сергійчук та ще 2 гравці покинули Верес

В нинішніх умовах вести селекційну роботу дуже важко. На трансферному ринку дуже мало футболістів. Гравці з-за кордону не дуже хочуть їхати грати в країну, де триває війна. Тому доводиться зважати на реалії сьогодення.

Загалом, ми розглядаємо різні варіанти: і молодь, і досвідчених футболістів. Вже ведемо перемовини з декількома людьми. Гадаю, ближче до кінця року можна буде озвучити якусь конкретику. Найголовніше, в нас є повне порозуміння із президентом клубу щодо наших фінансових можливостей", – цитує Вірта офіційний сайт Вереса.

Нагадаємо, на зимову паузу рівняни пішли на 10-й сходинці турнірної таблиці УПЛ, маючи у своєму активі 17 очок.

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