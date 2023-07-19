Мілан і Будапешт зацікавлені в проведенні фіналу Ліги чемпіонів у 2026 або 2027 році.

УЄФА складає список міст, зацікавлених у проведенні фіналів єврокубкових турнірів у 2026 і 2027 році. Як інформує ВВС, зацікавленість в організації фіналу Ліги чемпіонів зазначених років виявили тільки Будапешт і Мілан.

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На фінал Ліги Європи претендують німецькі міста Дюссельдорф, Франкфурт, Гельзенкірхен, Лейпциг і Штутгарт, а також Бухарест (Румунія), Глазго (Шотландія) і Стамбул (Туреччина). У проведенні фіналу Ліги конференцій зацікавленість виявили Лейпциг (Німеччина), Єрусалим (Ізраїль), Осло (Норвегія), Глазго (Шотландія), Женева (Швейцарія) і Стамбул (Туреччина).

Декларації про зацікавленість не мають обов'язкової сили, але УЄФА бере цю інформацію до відома. Остаточно організація обере місце проведення фіналів єврокубкових турнірів 2026 і 2027 років 21 лютого 2024 року.

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