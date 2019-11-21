На посаду наставника Арсенала з’явився несподіваний кандидат

Невтішні результати лондонського Арсенала породжують велику кількість чуток навколо постаті головного тренера і, відповідно, з’являється все більше бажаючих зайняти можливе вакантне місце наставника клубу.

Головний тренер збірної Англії з регбі Едді Джонс заявив, що був би не проти спробувати себе на посаді головного тренера Арсенала у випадку, якщо цю посаду покине нинішній коуч "канонірів" Унаї Емері.

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Цікаво, що англійські регбісти досягли неабияких успіхів під керівництвом австралійського фахівця – у цьому році англійська команда здобула срібні медалі чемпіонату світу.

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"Я хотів би тренувати Арсенал. Це було б чудово і весело! Раніше я жив у північному Лондоні і відвідував кожного недільного ранку кафе, яке було наполовину заповнене фанатами Тоттенхема, а наполовину – вболівальниками Арсенала. І вони чудово жартували одне над одним", – наводить слова Джонса видання talkSPORT.

Нагадаємо, у поточному сезоні Арсенал у Прем’єр-лізі під керівництвом Емері здобув чотири перемоги, тричі програв і п’ять разів зіграв унічию.

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