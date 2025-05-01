"Завжди найбільше запам'ятовуються перемоги над грандами нашого чемпіонату. Тому особливо згадується матч Кубка проти Динамо, де ми перемогли 1:0 і пройшли далі.

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Коли я грав за Карпати, був виїзний матч у Франківську проти Прикарпаття. Десь у середині другого тайму ми зробили заміну, але гравці чомусь не порозумілися між собою, і ми кілька хвилин грали в більшості – нас було 12 на полі. Дограли матч, все було добре, але потім намагались забрати у нас три очки. На щастя, все обійшлося!" – розповів захисник в інтерв'ю yesport.

Нагадаємо, що у 2023 році Оболонь переграла Динамо з рахунком 1:0 у 1/8 фіналу Кубка України, вибивши киян з турніру.

Владислав Приймак – вихованець Динамо, але до першої команди "біло-синіх" не потрапив. Захисник виступав за Прикарпаття, Верес, Карпати та Волинь перш ніж опинитися в Оболоні.

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