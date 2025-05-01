"На полі нас було 12": вихованець Динамо пригадав курйозний момент з часів виступів за Карпати
Захисник Оболоні Владислав Приймак поділився кількома важливими спогадами зі своєї кар'єри.
"Завжди найбільше запам'ятовуються перемоги над грандами нашого чемпіонату. Тому особливо згадується матч Кубка проти Динамо, де ми перемогли 1:0 і пройшли далі.
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Коли я грав за Карпати, був виїзний матч у Франківську проти Прикарпаття. Десь у середині другого тайму ми зробили заміну, але гравці чомусь не порозумілися між собою, і ми кілька хвилин грали в більшості – нас було 12 на полі. Дограли матч, все було добре, але потім намагались забрати у нас три очки. На щастя, все обійшлося!" – розповів захисник в інтерв'ю yesport.
Нагадаємо, що у 2023 році Оболонь переграла Динамо з рахунком 1:0 у 1/8 фіналу Кубка України, вибивши киян з турніру.
Владислав Приймак – вихованець Динамо, але до першої команди "біло-синіх" не потрапив. Захисник виступав за Прикарпаття, Верес, Карпати та Волинь перш ніж опинитися в Оболоні.
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