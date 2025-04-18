"Попередні результати позитивно вплинули на команду в плані психології. Ми здобули довгоочікувану перемогу у грі з Колосом, зіграли внічию з претендентом на чемпіонство – Олександрією. Зараз команда в хорошому настрої готується до львівського дербі.

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Ми готуємось до цього поєдинку як і до інших, але, звісно, в голові є думки про принциповість цього протистояння. Та ми незмінно відповідально готуємось до кожної гри і тренуємось з повною самовіддачею. Руху хочеться показати себе якнайкраще.

Так, з Олексієм Сичем та Олегом Федором я спілкуюсь. Конкретно про цей матч ми не говорили. Хоч в житті ми й друзі, але на полі друзів немає – кожен захоче здобути позитивний результат для своєї команди", – наводить слова Дідика пресслужба Руха.

Нагадаємо, матч між львівськими клубами відбудеться в суботу, 19 квітня. Початок поєдинку – о 13:00 за київським часом. Наразі Рух посідає 9-те місце у турнірній таблиці УПЛ з 30-ма очками, Карпати перебувають на 5-й позиції, у їхньому доробку 36 залікових пунктів.

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