"Ми не можемо нічого зробити з минулим матчем проти Румунії – він вже зіграний, але потрібно взяти з нього досвід і направити це в плюс. Це, звісно, непросто, але це потрібно робити. Ми маємо все виправити. Найголовніше, що в команді у кожного футболіста горять очі і, судячи з тих розмов, які нині панують в колективі, я сподіваюсь, що все буде по-іншому.

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Я не буду перепрошувати, бо кожна команда може помилитися, кожна людина може помилитися. Замість того, щоб вибачатися, краще скажу, що ми, тренерський штаб, будемо налаштовувати хлопців так, щоб на поле вийшли 11 голодних собак", – сказав Худжамов в ефірі Youtube-каналу УАФ.

Нагадаємо, другий матч України на Євро-2024 відбудеться 21 червня проти збірної Словаччини.

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