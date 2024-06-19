"На початку Євро говорили, що ми навіть не є претендентами на перемогу, а тепер... Потрібно визнавати заслуги Луїса де ла Фуенте – він виграв Лігу Націй і веде команду в правильному напрямку.

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Я думаю, що все, що робиться в Іспанії, визнається менше, ніж в інших збірних. Ми виграли 3:0 у Хорватії, фіналіста чемпіонату світу 2018 року, яка дійшла до фіналу чотирьох Ліги націй, але люди не говорять про це так багато, як про інші збірні, які, можливо, перемогли 1:0.

Думаю, це особливість Іспанії, може, це нормально, що тебе вражає не те, що є в тебе, а те, що є в інших", – цитує іспанського вінгера AS.

Нагадаємо, Іспанія у першому матчі на Євро здолала Хорватію з рахунком 3:0. У другому турі команда де ла Фуенте зіграє проти Італії.

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