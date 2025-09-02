Український новобранець ПСЖ Ілля Забарний провів уже другий повноцінний матч у складі французького гранда. У рамках третього туру Ліги 1 парижани розгромили Тулузу (6:3), ведучи у рахунку 4:0 ще в першій половині зустрічі.

Забарний вперше прокоментував перебування з росіянином у ПСЖ: "Я змушений взаємодіяти з ним"

Звинувачувати колишнього оборонця Борнмута бодай у одному з трьох пропущених голів язик не повернеться, але й не обійшлося без помилок. Як і в поєдинку проти Нанта, погрішності проявилися на початку зустрічі.

Але згодом стартове хвилювання розвіялося, і Забарний провів добротний матч, встигаючи підстраховувати на правому фланзі Хакімі, який на регулярній основі підключався до атакувальної ланки ПСЖ. Детальніше про це та інше дивіться у новому відео на нашому YouTube-каналі.

Забарний долучився до гола в битві з Тулузою – Невеш оформив шедевральний хет-трик, українець причетний до пропущених