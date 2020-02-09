"На першому місці я, а не Мілевський чи Алієв": Гармаш пригадав свої найбільші штрафи у Динамо

Півзахисник Різеспора Денис Гармаш пригадав випадки, коли керівництво Динамо штрафувало його за недисциплінованість на полі.

"Мілевський і Алієв на перших двох місцях? Думаю, ні. Думаю, я. Багато було. Останній штраф був за червону картку в матчі з Шахтарем в Кубку України. Коли я забив, а потім пішов з поля. На місячну зарплату оштрафували. Нормально, коротше.

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У мене тільки одна така червона картка. А решта чотири... З Шахтарем, коли Вакс "намутив". Ну, там треба було. За ту картку не штрафували, всі ж бачили, що було.

Найбільш несправедливий штраф, думаю, за Лаціо. Я отримав жовту. І так пропускав гру. В кінці пішов запитати у судді, чому штрафний був на одній половині поля, а суперник відсунув його на 8 метрів вперед, і нам ледь гол не забили... Я хотів запитати: "Чому?". А мене почав Бойко тягнути за шию. І вийшло, що суддя дав мені другу картку. За це трохи оштрафували.

Я люблю справедливість, коли я не маю рації – я це визнаю. Коли сфолив. Але якщо людини не чіпаєш, а суддя свистить. Ну, раз помилився, другий раз. А коли третій-четвертий – не смішно. Арбітру нічого не буває. Він пропустив два матчі і знову судить, а команда втрачає очки", – сказав Гармаш Youtube-каналу Трендець.

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