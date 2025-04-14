"На перший тайм з Вересом Зоря не вийшла": Бартуловіч розніс підопічних за чергове фіаско
Головний тренер луганців Младен Бартуловіч висловився щодо поразки від Вереса (1:2) у 24-му турі УПЛ.
"Можна сказати, що на перший тайм ми не вийшли. Дуже поганий початок матчу. 0:2 дуже швидко. Потім Верес грав у свою улюблену гру – на контратаках.
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На другу половину вийшли по-іншому. Створили багато моментів. Могли навіть в меншості відігратися. Але початок був дуже поганий.
Заміни? Багато жовтих карток нам дають. Джордан і Башіч не могли грати саме через перебір карток. В центрі оборони діяли Дришлюк та Попара, які не звикли там грати. Звісно, це проблема. Але я не хочу шукати виправдань. Матч склався важко для нас.
В нас ще є Ескінья, але він травмований. В перерві поговорили. Ми не можемо грати так, як грали в першому таймі. Довелося щось змінювати, зробили заміни, додали агресії. Були моменти як в нас, так і у Вереса. Для вболівальників – поєдинок цікавий, а для тренерів – не дуже", – цитує Бартуловіча прес-служба луганців.
Нагадаємо, після 24-х турів Зоря у турнірній таблиці УПЛ йде на восьмій сходинці, маючи у своєму доробку 32 очки.
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