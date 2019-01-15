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На перегляді в Динамо перебуває нападник ФК Львів Міщук

16:58 852 Читать на русском
На перегляді в Динамо перебуває нападник ФК Львів Міщук
Остап Міщук / фото із соцмереж

Форвард Львова Остап Міщук може продовжити кар'єру в київському Динамо.

За інформацією Динамоманії, на перегляді в Динамо перебуває 19-річний форвард ФК Львів Остап Міщук.

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Зазначається, що наразі він буде працювати з дублем "біло-синіх". Нагадаємо, влітку молодіжну команду киян вже поповнили два гравці з львівського клубу – захисник Олександр Романчук і Юрій Шпирко.

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Міщук зіграв в цьому сезоні в першості U-21 6 матчів, забив 2 м'ячі. У минулому сезоні Міщук виступав за Верес U-19, в складі якого провів 18 матчів і забив 5 голів.

Теги
Трансфери Трансфери чемпіонату України Трансфери Динамо Київ Динамо Динамо Львів Львів Остап Міщук Остап Міщук
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