"На одній він не зупиниться", – екс-гравець Динамо Адлейба розповів, коли Мілевський одружиться

Колишній футболіст Динамо Денис Адлейба, який є добрим другом Артема Мілевського, розповів про наболіле – коли ж одружиться епатажний форвард.

"У нас був момент, коли він звернувся до мене за порадою. Я йому сказав: "Ні, тут приймай рішення ти. Я не буду радити". Коли він дозріє, тоді одружиться.

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У мене є сім'я – я виховую доньку. До речі, я вже розлучився з дружиною. Потрібно мати всюди різних дітей і вміти їх утримувати. Деякі з наших успішних знайомих так роблять. Я теж хочу цього дотримуватися. Я б хотів мати дітей від різних жінок, але, звісно, їм допомагати і утримувати. Може, це неправильно, але це моя думка. Якби щось хороше було, то я б не розлучився.

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Знаючи Артема, у нього теж може так статися. На одній він не зупиниться. Порада дівчатам. Не треба йому щось вказувати. Він спортивна людина, лідер. Мимоволі ти це переводиш і в звичайне життя. А зараз світ уже настільки розбещений і зіпсований, що ніхто нікого не терпітиме. Потрібно вміти знаходити правильні слова. Треба вміти робити так, щоб не створювати ситуацію, яка може породити якісь питання. Ось якщо така дівчинка знайдеться для Артема, то вона буде щаслива. Але таких немає.

У Артема було навіть занадто багато жіночої уваги. Хоча дуже багато цього не буває. Так, по молодості деякі наші ходи були неправильними. Але це життя. Все що у нас було, все було чудово. Нас пам'ятають і пам'ятатимуть ще довго", – розповів Адлейба в інтерв'ю Tribuna.

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