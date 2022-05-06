Німці здолали команду Андрія Ярмоленка за сумою двох матчів (1:0 та 2:1). Після фінального свистка на Дойче Банк Парк у Франкфурті емоцій не стримували усі – гравці, тренери і, звісно ж, вболівальники.

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Останні дуже гучно та ефектно гнали свою команду вперед протягом всієї зустрічі, а опісля масово вибігли на поле до своїх кумирів. Дехто прихопив із собою фаєри, прапори й атрибутику.

Scenes at FT when Eintracht Frankfurt reached their first European final in 42 years.



[ via @archiert1 ] #SGEWHUpic.twitter.com/UpKl3xkJ6O — Modern Football (@ElijahKyama) May 5, 2022

Айнтрахт у фіналі Ліги Європи 2021/22 зустрінеться з Рейнджерс, матч відбудеться 18 травня в Севільї. Для німців цей фінал євротурніру буде першим за 42 роки.

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