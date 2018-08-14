На НТК ім. В. Баннікова відбулось футбольне свято, присвячене Дню будівельника

11 серпня на НТК ім. В. Баннікова під патронатом Федерації футболу України відбулося відкрите святкування Дня будівельника-2018.

Свято, яке традиційно відзначається в Україні у другі вихідні серпня, пройшло в дуже цікавому форматі. Під час офіційної частини були нагороджені кращі представники будівельної галузі країни, для гостей були організовані концертна програма, сімейні розваги, барбекю та футбольні майстер-класи. Але найголовнішою подією свята став товариський матч між збірною України серед будівельників та збірною України серед воїнів АТО.

Перед початком гри учасників матчу та всіх будівельників із професійним святом привітали перші віце-президенти ФФУ Олег Протасов та Вадим Костюченко, заступник міністра молоді та спорту України Микола Даневич, начальник управління фізичної культури та спорту Міністерства оборони України Юрій Фіногенов, виконавчий директор Конфедерації будівельників України Віталій Грусевич та заступник міністра регіонального розвитку, будівництва і ЖКГ Лев Парцхаладзе, який вивів на поле збірну будівельників із капітанською пов'язкою.

Глядачі отримали від футболу справжню насолоду. Кожен із суперників мав свої сильні сторони. Спершу домінували будівельники, але згодом військові вирівняли гру, й у підсумку фінальний свисток зафіксував бойову нічию – 2:2. Тому командам довелося пробивати серію пенальті, в якій Фортуна посміхнулася будівельникам – 6:5.

"Від свого імені та від імені федерації футболу вітаю всіх будівельників з їхнім професійним святом, – звернувся до учасників матчу Олег Протасов. – Футбол є видом спорту, який приносить не тільки задоволення, але й здоров'я. Тож я хочу побажати представникам усіх професій, щоб вони відзначали професійні свята в такому ключі. Наша спільна праця з будівельними фірмами і компаніями над проектами будівництва футбольних полів відбувається у правильному напрямку, тому хочеться побажати такої ж взаємодії й у подальшому, адже в нас попереду ще багато роботи. Також великий уклін нашим воїнам АТО, які погодилися взяти участь у святі й показали на полі якісний футбол".

На думку Миколи Даневича, відзначати День будівельника в Україні в такому спортивно-футбольному форматі слід і надалі: "Кількість глядачів на трибунах сьогодні тільки підтвердила, що свято вдалося. Чимало вболівальників підтримували як збірну будівельників, так і збірну воїнів АТО. Головне, що в нас спортивна атмосфера, а відзначати свято в такому форматі можна і в наступному році, зробивши його традиційним".

У свою чергу Лев Парцхаладзе, який став одним із героїв поєдинку, реалізувавши післяматчевий пенальті у ворота збірної воїнів АТО, зазначив: "Чудовий день! Дякуємо федерації футболу, що допомогла організувати такий матч. Символічно, що в це свято ми провели товариський матч проти збірної ветеранів АТО. Разом ми будуємо, разом і захищаємо нашу Україну. Що стосується взаємодії міністерства регіонального розвитку та федерації футболу в питанні будівництва футбольних полів, то завдяки цим проектам по всій Україні нам вдалося вдихнути футбольне життя в маленькі міста й села, де раніше футболу практично не приділялося уваги. Наша спільна робота йде у плідному ключі, кількість футбольних майданчиків і стадіонів буде тільки збільшуватися, і вже за 5-10 років ми побачимо в збірних командах України нових зірок, які приноситимуть славу країні на чемпіонатах Європи та світу".

"У нас є позитивний досвід експлуатації футбольних майданчиків, які були побудовані за підтримки Федерації футболу України в 2017-2018 рр. Люди полюбили їх за якість покриття і його високу безпеку з точки зору травматизму, що особливо важливо в розвитку дитячого та юнацького спорту. Ми поступово переходимо на використання штучного покриття Polytan – це еталон якості і безпеки, який присутній на ринку з 1969 року і представлений сьогодні більш ніж у 150-ти країнах світу. Тим більше, що саме ця технологія рекомендована та сертифікована з боку ФІФА", – заявив перший-віце-президент Федерації футболу України Вадим Костюченко.

Після фінального свистка на учасників матчу та гостей свята чекали музичні привітання від Національного академічного духового оркестру України, гуртів "Кітутік" та "Біла вежа", які провели саундчек і влаштували незабутнє шоу. Не залишилися без подарунків і футболісти, а кращі гравці матчу у своєму амплуа отримали пам’ятні нагороди від Федерації футболу України.