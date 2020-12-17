В Олімпійському дворику на головній арені країни сьогодні, 17 грудня, відбулось прощання з Петром Петровичем Слободяном, який відійшов у вічність 15 числа.

Помер Петро Слободян – володар Суперкубка УЄФА у складі Динамо

Віддати шану легенді Динамо прийшли найближчі люди, колишні колеги по футбольному цеху, гравці та співробітники київського клубу. Поховають Петра Слободяна на Байковому кладовищі.

Екс-гравець Динамо помер у віці 68 років. Слободян виступав за київський клуб з 1975 по 1979 роки, долучившись до перемог в Суперкубку УЄФА-1975 і до чемпіонств СРСР 1975 та 1977 років. Петро Петрович також спробував свої сили у статусі тренера, двічі очоливши київську Оболонь.

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