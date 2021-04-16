"На нього впливає присутність Роналду", – Дибала отримав порцію критики від екс-форварда Ювентуса
16:39 - Читать на русском
Легендарний італійського футболу Лука Тоні розповів про недоліки зірки Ювентуса Пауло Дибали.
"Очевидно, що відсутність лідерських якостей – це головна проблема Пауло. Але якщо Дибала дійсно просив зарплату в 14-15 млн євро в такий момент...
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У цього хлопця великий потенціал, але він ніколи не демонстрував, що є лідером Ювентуса. Я не знаю, можливо, впливає на нього присутність Роналду", – цитує Тоні Tuttosport.
У нинішньому сезоні Серії А Дибала провів 13 матчів, в яких відзначився лише трьома голами.
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