"Очевидно, що відсутність лідерських якостей – це головна проблема Пауло. Але якщо Дибала дійсно просив зарплату в 14-15 млн євро в такий момент...

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У цього хлопця великий потенціал, але він ніколи не демонстрував, що є лідером Ювентуса. Я не знаю, можливо, впливає на нього присутність Роналду", – цитує Тоні Tuttosport.

У нинішньому сезоні Серії А Дибала провів 13 матчів, в яких відзначився лише трьома голами.

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