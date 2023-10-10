"Всі розуміють, що роки йдуть, ти стаєш старшим, більш важким. Але Ярмоленко жодного разу не давав собі якоїсь слабинки, ніколи не відступав. Не було такого, що: "Ви, молоді, собі там працюйте, а я не буду". Андрій ще більше працює та показує, щоб молоді бачили.

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У моєму розумінні, якщо гравець з таким досвідом та легенда нашого футболу буде бігти назад, відбирати м’яч, у боротьбі чи ще щось – то молодий гравець, який з ним на одному полі, не зможе не робити те ж саме або навіть більше. Якщо така людина все це робить, то і всі повинні. Звісно, це приклад для багатьох.

Ярмоленко дуже засмучений. У нього є лідерські якості. Коли розуміє, що через стан здоров’я не може допомогти команді, то на нього це дуже впливає. От в останньому матчі він не грав за Динамо через травму, то дуже переживав. І те, що не може допомогти збірній – теж через себе пропускає. Ярмоленко відчуває свій організм, що ще може дати клубу і збірній. Але йдуть навантаження – і організм може давати збій", – поділився Караваєв у коментарі вЗбірна.

Додамо, що Ярмоленко пропустив через травму гру з Поліссям, а також вибув із заявки збірної України на матчі з Північною Македонією та Мальтою.

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