Місяць тому Албанія програла в Празі з рахунком 0:2 у матчі Ліги націй. Але для команди Сілвіньйо ця зустріч запам'яталася не тільки результатом, а й подіями на трибунах. За одними з воріт чеські фанати вивісили сербські прапори поруч із перевернутими албанськими прапорами. Тепер албанці в домашньому для себе матчі мають намір помститися Чехії за цю провокацію.

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"В Албанії всі були приголомшені, коли побачили ці прапори. Завдяки цьому квитки на матч із Чехією були розпродані за місяць до матчу. Це буде пекло! Якщо ми заб'ємо перший гол, чеські футболісти відчують величезний тиск, якого вони ніколи у своїй кар'єрі не відчували. Усі в Албанії хочуть очолити таблицю, що в поєднанні з просербськими банерами в Празі посилює бажання помститися. Навіть у гравців мотивації більше, ніж у класичному футбольному матчі", – зазначив місцевий журналіст Клаудіо Ндрека з газети Sport Ekspres. Однак, згідно з порталом iSport.cz, ті чеські вболівальники, які відзначилися цією провокацією, не збираються летіти до Тирани.

Очікується, що в Албанії збірну Чехії підтримуватимуть близько 400 уболівальників. "Це буде стандартна поїздка, ми не боїмося жодних ризиків", – повідомив відповідальний за виїзд гостьових фанатів Володимир Павлік.

Проте албанці справді серйозно готуються до матчу. На цю зустріч також приїдуть уболівальники з Косово.

Матч Албанія – Чехія буде зіграно 16 листопада. Через три дні команда Сілвінью прийме на своєму полі збірну України.

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