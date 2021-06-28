"Збірна Іспанії – це сильна команда з сильними гравцями. Але вона була набагато сильнішою, коли грали Хаві та Іньєста. Втім, це не відміняє того, що в понеділок на нас очікує пекло. Доведеться працювати на повну, щоб мати шанс перемогти. Ми повинні зберігати спокій, коли м'яч у них, і швидко контратакувати, коли м'яч у нас. Іспанія не любить грати без м'яча. Ми повинні отримати з цього максимум вигоди.

Хорватія – Іспанія: "картаті" зазнали величезної втрати за день до матчу 1/8 фіналу Євро

Лука Модріч багато разів демонстрував, що він великий гравець. Всі його досягнення останніх років повністю заслужені. Він – справжній лідер, прекрасна людина, ідеальний футболіст. Мені і моїм товаришам по збірній пощастило ділити з ним роздягальню і виходити з ним на поле", – наводить слова Віди офіційний сайт УЄФА.

Зазначимо, що поєдинок між Хорватією та Іспанією відбудеться вже сьогодні, 28 червня, початок зустрічі о 19:00.

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