"Це складна гра. Це важкий суперник. Ньюкасл так важко перемогти, і це великий комплімент для них, але ми повинні знайти спосіб здолати їх, незважаючи ні на що. Тому ми докладаємо всіх зусиль.

Продаж Манчестер Юнайтед відкладається – власники взяли час на роздуми

Я дуже поважаю суперника і те, що робить тренер Едді Хау. Крім того, ви бачите, що там справжня команда і хороший командний дух. Так що так, це буде чудово. Гра між двома справді хорошими командами.

Можливість виступити на Вемблі – це яскравий момент, як я вважаю. Це справжній театр футболу, який чудово підходить для фіналу. Можливість поїхати туди надихає мене. І, звісно, якщо ти їдеш на цей стадіон, то хочеш перемогти. На нас чекає великий день", – розповів Тен Хаг в інтерв'ю Sky Sports.

Нагадаємо, що Манчестер Юнайтед зіграє проти Ньюкасла у фіналі Кубка англійської ліги. Зустріч запланована на 26 лютого. Початок матчу о 18:30 за київським часом. Зазначимо, що востаннє "червоні дияволи" вигравали трофей у 2017 році, коли під керівництвом Жозе Моурінью перемогли у Лізі Європи 2016/17. З того моменту клуб змінив 5 тренерів та витратив на трансфери близько 985 мільйонів євро.

АПЛ: Арсенал здолав Лестер – Зінченко у новій статусній ролі був одним з найкращих, заміна Мудрику крута і вирішальна