У Мадриді 23-річний форвард перспектив не має. Керівництво Атлетіко не приховує, що хоче продати португальця вже взимку. Потенційна сума трансферу може скласти близько 140 мільйонів євро. Причиною поспіху називають ймовірний конфлікт гравця з Дієго Сімеоне.

Мудрик залишається пріоритетною ціллю Арсенала – Артета отримає необхідні кошти для трансферу українця

Оскільки Португалія вже вилетіла з ЧС-2022, Феліш може зосередитися на своєму клубному майбутньому. Жорже Мендеш, агент футболіста, вже контактував з кількома відомими клубами, серед яких ПСЖ, Ман Юнайтед та Астон Вілла. Проте лідером у боротьбі за зірку Атлетіко став Арсенал, стверджує Marca.

Для Арсенала підписання Феліша може стати важливим фактором у боротьбі за чемпіонство, адже Габріел Жезус отримав травму, через яку пропустить решту сезону. Окрім того, цей трансфер матиме наслідки для Михайла Мудрика. Мрія українця опинитися в Лондоні не здійсниться щонайменше цієї зими. Арсенал просто не зможе дозволити собі два такі дорогі трансфери в атаку.

Зінченко оцінив шанси Арсенала на чемпіонство АПЛ: "Потрібно зробити лише дві речі"

Нагадаємо, що у нинішньому сезоні підопічні Мікеля Артети захопили лідерство в АПЛ, яке утримують досі. Після 14 турів Арсенал випереджає Манчестер Сіті в турнірній таблиці на 5 очок.