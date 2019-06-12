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На мобільний телефон можна зняти краще, ніж те, як це робить канал "2+2", – Палкін

15:47 1122 Читать на русском
На мобільний телефон можна зняти краще, ніж те, як це робить канал "2+2", – Палкін
Сергій Палкін / фото із соцмереж

Гениральний директор Шахтаря Сергій Палкін різко розкритикував якість трансляцій матчів УПЛ на телеканалі "2+2".

"Головне сьогодні для вболівальника – показувати якісний футбол, знятий з усіх боків. А та якість, яку сьогодні транслює "2+2", ви мене вибачте, я часом своїх футболістів на полі впізнати не можу.

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На мобільний телефон можна зняти краще, ніж те, як знімає канал "2+2", – цитує Палкіна Tribuna.

Також гендиректор Шахтаря повідомив, що клуби, які проголосували проти пропозиції ТК "Футбол" про єдиний пул, не пускатимуть канали знімати матчі на свої стадіони.

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Теги
УПЛ Сергій Палкін Канал 2+2
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