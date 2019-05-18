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"На місяць": Вербіч показав, як проходить його реабілітація

18 травня 14:45 252 Читать на русском
"На місяць": Вербіч показав, як проходить його реабілітація
Беньямін Вербіч / ФК Динамо Київ

Вінгер Динамо Беньямін Вербіч поділився тим, як він відновлюється після травми.

Беньямін Вербіч у своєму Facebook опублікував, де він проходить відновлення після важкої травми, отриманої у матчі з Шахтарем (0:0).

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"На місяць", – так підписав світлину з медичного обстеження словенець.

У сезоні 2018/19 Вербіч вже точно не зіграє, але зможе повернутись до початку літніх зборів. Сам він повідомляв, що відновиться на початку червня.

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