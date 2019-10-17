На Миколенка та Соболя чекає велике майбутнє, – Шевчук

Колишній захисник Шахтаря та збірної України В'ячеслав Шевчук поділився думками щодо виходу "жовто-синіх" на Євро-2020 та оцінив виступи Едуарда Соболя та Віталія Миколенка.

"У збірній України повністю пройшла еволюція. Багато молодих гравців, новий тренер з новими ідеями, з новою моделлю гри. Ми бачимо, що хлопці показують яскраву гру, за якої приємно спостерігати, і я бачу, що у нас велике майбутнє.

УАФ епічним відео привітала збірну України з виходом до фінальної частини Євро-2020

Ми всі віримо в збірну, ми бачимо, що наша країна зараз об'єднана футболом. А хлопці показують відмінну гру, отримують результат і цілком заслужено зіграють на Євро-2020.

На моїй позиції грають Миколенко і Соболь, також може зіграти Матвієнко. Це талановиті хлопці, вони показують дуже якісну гру. Проти Литви грав Соболь, з португальцями – Миколенко. Обидва показали високий рівень гри, на них чекає велике майбутнє.

Команда прогресує, показує якісну гру. Гравці виросли. Ми бачимо, що у нас великий потенціал. Поки ми не ставимо якусь високу мету, а потихеньку рухаємося до нових перемог", – поділився Шевчук в коментарі Sport.ua.

"Програвати Україні – ганьба". Португальці критикують свою збірну, а преса вихваляє Шеву за успіх проти чемпіонів Європи