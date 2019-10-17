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На Миколенка та Соболя чекає велике майбутнє, – Шевчук

06:30 1386 Читать на русском
На Миколенка та Соболя чекає велике майбутнє, – Шевчук
Віталій Миколенко / Footboom

Колишній захисник Шахтаря та збірної України В'ячеслав Шевчук поділився думками щодо виходу "жовто-синіх" на Євро-2020 та оцінив виступи Едуарда Соболя та Віталія Миколенка.

6’ Роман Яремчук
27’ Андрій Ярмоленко
71’ Тарас Степаненко
 
Кріштіану Роналду 73’
6’ Роман Яремчук
27’ Андрій Ярмоленко
71’ Тарас Степаненко
73’ Кріштіану Роналду

"У збірній України повністю пройшла еволюція. Багато молодих гравців, новий тренер з новими ідеями, з новою моделлю гри. Ми бачимо, що хлопці показують яскраву гру, за якої приємно спостерігати, і я бачу, що у нас велике майбутнє.

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Ми всі віримо в збірну, ми бачимо, що наша країна зараз об'єднана футболом. А хлопці показують відмінну гру, отримують результат і цілком заслужено зіграють на Євро-2020.

На моїй позиції грають Миколенко і Соболь, також може зіграти Матвієнко. Це талановиті хлопці, вони показують дуже якісну гру. Проти Литви грав Соболь, з португальцями – Миколенко. Обидва показали високий рівень гри, на них чекає велике майбутнє.

Команда прогресує, показує якісну гру. Гравці виросли. Ми бачимо, що у нас великий потенціал. Поки ми не ставимо якусь високу мету, а потихеньку рухаємося до нових перемог", – поділився Шевчук в коментарі Sport.ua.

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Теги
Україна Україна Євро-2020 Віталій Миколенко Віталій Миколенко В'ячеслав Шевчук В'ячеслав Шевчук Україна - Португалія Едуард Соболь Едуард Соболь
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