Англійська команда перед матчем 6-го туру ЛЄ проти Наполі постраждала від коронавірусу і може мати серйозні проблеми.

На вирішальний поєдинок у Неаполі Лестер прибув без низки гравців, деякі з них відсутні через коронавірус. Сьогодні, 9 грудня, у готелі відбулась зустріч клубів з делегатами УЄФА у присутності ASL Неаполя (місцевої організації з охорони здоров'я), повідомляє areanapoli.it.

ASL попросила здати англійців нові додаткові тести, та вони відмовились, адже, згідно з протоколом УЄФА, це не є обов'язковим, бо команда нещодавно здавала мазки в Англії. Пізніше Союз європейських асоціацій дав добро на проведення ще одних тестів, а англійці згодились. Та коли медики прибули в готель, Лестер передумав і відмовився від тестування, що вже має ознаки дипломатичного скандалу.

Варто зауважити, що ASL може закрити англійців у готелі або ж взагалі відправити додому. Наразі доля зустрічі, яка має розпочатись о 19:45 вже сьогодні, невідома.

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