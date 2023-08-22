"За 90 хвилин матчу з лавки Зорі жодного поганого слова не пролунало на адресу Олександрії. Можливо, було декілька епізодів, коли ми щось кричали судді – фол чи не фол, це звичайна ситуація. Олександрія протягом гри теж іноді просила фоли в арбітра. Нормальна гра УПЛ. Суддя відпрацював добре. І тут на 90-й хвилині таке трапляється. В наш бік крики, лайливі слова.

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Після влучання Калітвінцева у поперечину м'яч вискочив у поле, і через декілька секунд було порушення на фланзі, недалеко від лави Ротаня. Фол зафіксували на нашу користь – після цього й почалося. Я взагалі мовчав, хтось інший з нашої лави крикнув щось арбітру щодо цього фола. Мене в Олександрії знають, я грав свого часу з Ротанем, Єзерським та Кравченком (у Дніпрі, – прим.), мабуть, через це крикнули саме на мою адресу.

Хоча я взагалі нічого не кричав. Мого голосу не чути взагалі. Починаються на мою адресу погані слова. Для мене це був шок. Хоча за 90 хвилин ми жодного разу слова не сказали нічого саме на адресу суперника. Неприємна ситуація. Але не називатиму прізвище того, хто це мені кричав. Я просто запитав: "Навіщо ви на мою адресу так кажете?" Це й чути на відео.

Я отримав червону, Єзерський – жовту. І в Олександрії ще одна людина отримала червону картку. Та сама, яка кричала все це мені. Це було у зоні четвертого арбітра, він підказав головному.

Я не зідзвонювався ні з ким з Олександрії. Там же не було нічого такого, бійки, ніхто не махався ні з ким. Покричали, та й годі. Це нормально, кожний б'ється за свою команду. А коли зустрінемося з Ротанем та Єзерським наступного разу – потиснемо один одному руки. І посміємося, мабуть", – сказав Бартуловіч у коментарі Українському футболу.

Нагадаємо, після 4-х турів Олександрія з 7-ма очками йде у турнірній таблиці УПЛ шостою, Зоря з 4-ма балами – десята.

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