На Меморіалі Макарова зіграють дві збірні вільних агентів з Африки

На турнірі пам’яті відомого українського тренера зіграють дві екзотичні збірні.

25 січня стартує 25-й ювілейний розіграш Меморіалу Макарова, повідомляє видання Footboom. На турнір вже заявилось близько двадцяти команд з різних областей України, більшість з яких – аматорські колективи.

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Серед професіональних команд, які приймуть часть у змаганнях – Діназ (Вишгород) і юнацька команда Колоса (Ковалівка). Однак, родзинкою стане виступ на турнірі одразу двох збірних вільних агентів з Африки.

Нагадаємо, меморіал Олега Макарова — щорічний зимовий турнір з футболу, заснований на честь відомого українського футболіста та тренера Олега Макарова. Проводиться з 1996 року під егідою Київської обласної федерації футболу.

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