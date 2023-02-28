"Стартовий матч весняної частини чемпіонату Олександрія – Металіст 1925 відбувся без глядачів. Але з ініціативи і на прохання клубів УАФ зараз веде діалог з Міністерством молоді і спорту України та обласними військовими адміністраціями щодо реалізації можливості обмеженого допуску вболівальників на трибуни.

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Насамперед, це можуть бути воїни, які отримали поранення і потребують соціальної реабілітації через футбол улюблених команд, але не тільки вони. В умовах повномасштабної війни працюють театри, кінотеатри і концертні зали. То чому обмежена кількість глядачів (із чітким дотриманням відповідного протоколу безпеки) не може переглядати футбольний матч?

Звичайно, варіанти допуску вболівальників на матчі розглядаються лише на тих стадіонах, де для цього є відповідні умови, зокрема, достатня кількість місць в укриттях. Крім того, реалізація цієї ідеї можлива виключно за умови отримання клубом-організатором матчу дозволу відповідної обласної військової адміністрації і правоохоронців", – написав Павелко на своїй сторінці у Facebook.

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