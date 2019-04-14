На матчі Кремінь – Нікополь помер вболівальник

На поєдинку Другої ліги між Кремнем та Нікополем стався трагічний епізод.

У суботу, 13 квітня, відбувся поєдинок Другої ліги між Кремнем та Нікополем. На останній доданій хвилині матчу літньому вболівальнику кременчуцької команди стало погано та він втратив свідомість, повідомляє Тelegraf.in.ua.

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Медики одразу почали надавати невідкладну допомогу та ще 20 хвилин після закінчення поєдинку намагались врятувати життя чоловіка, проте, на жаль, невдало.

До слова, матч Другої ліги між Кремнем та Нікополем закінчився перемогою кременчуцької команди з рахунком 3:2.