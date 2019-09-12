На матчі Динамо – Десна випробують технологію VAR

Матч між Динамо та Десною відбудеться під наглядом відеоасистента арбітра.

У матчі 7-го туру УПЛ між Динамо і Десною буде тестуватися система Відеоасистент арбітра VAR, інформує сайт Комітету арбітрів УАФ.

У Динамо прокоментували чутки про бажання двох гравців покинути клуб

Арбітром VAR призначено Миколу Балакіна (Київська область), його асистентом буде Володимир Володін (Херсон), а спостерігачем – Володимир Петров (Харків). Головний арбітр матчу – Віктор Копієвський (Кропивницький).



Нагадаємо, матч Динамо – Десна відбудеться в Києві в неділю, 15 вересня, о 17:00.

Динамо – з баластом, Шахтар – із дірою у захисті: підсумки трансферного вікна для усіх клубів УПЛ