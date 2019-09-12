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На матчі Динамо – Десна випробують технологію VAR

13:27 635 Читать на русском
На матчі Динамо – Десна випробують технологію VAR
Динамо – Десна / фото ФК Динамо Київ

Матч між Динамо та Десною відбудеться під наглядом відеоасистента арбітра.

 

У матчі 7-го туру УПЛ між Динамо і Десною буде тестуватися система Відеоасистент арбітра VAR, інформує сайт Комітету арбітрів УАФ.

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Арбітром VAR призначено Миколу Балакіна (Київська область), його асистентом буде Володимир Володін (Херсон), а спостерігачем – Володимир Петров (Харків). Головний арбітр матчу – Віктор Копієвський (Кропивницький).

Нагадаємо, матч Динамо – Десна відбудеться в Києві в неділю, 15 вересня, о 17:00.

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Теги
УПЛ Арбітри Відеоасистент арбітра (VAR) Динамо - Десна Динамо Динамо Десна Десна
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