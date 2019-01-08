"На Мальдівах знають про Україну всі новини", – Ротань пограв у футбол з місцевими

Головний тренер збірної України U-21 Руслан Ротань поділився фотографією з відпочинку на Мальдівах.

Руслан Ротань у своєму Інстаграм опублікував фотографію з відпочинку на Мальдівах, де він встиг пограти в футбол з місцевими жителями.

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"Не забуваємо про футбол і на відпочинку!!! На Мальдівах дуже люблять футбол і знають, як виявляється, про Україну всі новини", – підписав фото наставник української молодіжки.

Нагадаємо, перед Новим роком Ротань офіційно покинув Олімпік та очолив молодіжну збірну України U-21.

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