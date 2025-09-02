Один з офіційних магазинів Барселони зазнав атаки з використанням фарби через його зв'язки з Демократичною Республікою Конго. Акцію організувала група Futuro Vegetal, яка також атакувала Храм Святого Сімейства, символ Барселони, на знак протесту проти "причетності" уряду до лісових пожеж, що спалахнули в Іспанії цього літа. Про це інформує Marca.

Барселона офіційно зробить одну з найбідніших країн Африки ще біднішою

За даними самої організації, кампанія Futuro Vegetal в магазині "блаугранас" була мотивована відносинами клубу зі Spotify і зв'язками генерального директора шведської компанії з фінансуванням фірми, що розробляє військові технології, які використовуються ізраїльським урядом в секторі Газа. Згідно з тими ж джерелами, клуб також отримав спонсорську підтримку від уряду Демократичної Республіки Конго, розмістивши логотип на своїй тренувальній формі.

Барселона відскочила з Райо Вальєкано, втримавши нічию – мадридцям скасували два голи, каталонців врятував голкіпер