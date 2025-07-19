Ярослав Зварич, якого журналіст і коментатор Роман Бебех звинуватив у причетності до відставки Желько Любеновіча з посади головного тренера Ворскли, дав свою оцінку цій ситуації.

– Ярославе, телеграм-канал "Бомбардир" назвав вас і Костянтина Лемішка фігурантами справи щодо погроз Желько Любеновічу, а Володимир Звєров сказав, що вас уже запросили до комітету етики та чесної гри УАФ. Це правда?

– Учора мені зателефонував голова комітету етики та чесної гри УАФ Андрій Давиденко і сказав, що хоче викликати мене і Костянтина Лемішка на допит стосовно ситуації з Любеновічем, який заявив, що йому погрожували.

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Одразу скажу, що це відвертий наклеп. Такого не було і не може бути з нашої сторони. Я нічого не боюся, готовий їхати в УАФ і пройти всі процедури. Я не дам, щоб моє прізвище фігурувало в незрозумілих історіях. За 10 років роботи у футболі жоден гравець чи тренер не заявляв, що я тисну або погрожую. Цей випадок – перший і, вважаю, безпідставний.

– Що будете робити далі?

– Поїду в УАФ, пройду всі процедури і детектор брехні. Також ми підготували лист до УАФ, де все пояснили. Я буду до останнього відстоювати своє ім’я. Хоча я не розумію, до чого тут комітет з етики та чесної гри, якщо я не ліцензований агент.

На Любеновіча ми також подамо позов до громадського суду щодо наклепу. Нехай відповідає за свої слова, – заявив Зварич для Українського футболу.

Нагадаємо, Любеновіч залишив посаду наставника Ворскли після 17 днів роботи через погрози агентів. Серб відмовився називати прізвища цих людей.

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