Під час матчу між Чемеринцями та Неділиськами сталось побоїще. У ньому брали участь футболісти, вболівальники та судді.

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Конфлікт виник нібито після пропущеного м'яча команди з Неділиськ. Фанатам не сподобалось, що арбітр зафіксував взяття воріт, а тому вони почали розпускати руки до бокового судді. Представники Чемеринців ж відмовились продовжувати поєдинок, після чого розпочалась штовханина, що переросла в бійку.

Варто зауважити, що відео (18+) з аматорського футбольного матчу на Львівщині швидко розлетілось просторами інтернету.

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