"Зараз важко про щось говорити. Думаю, Лунін буде в Реалі до кінця сезону і взимку нікуди не піде. Серйозні клуби купують футболістів влітку. Думаю, у Луніна будуть пропозиції від серйозних клубів, але влітку. А зараз говорити про Борусію чи ще когось...

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На Луніна дивляться кілька суперклубів. У нього є проблема – відсутність громадянства ЄС. Тому Андрію доводиться конкурувати з бразильцями, аргентинцями. Втім, я думаю, Лунін отримає свій шанс, але не взимку. Де він буде влітку – в Борусії, Леганесі чи ПСЖ – це вже стане відомо пізніше", – сказав Циганик у ефірі Циганик LIVE.

Нагадаємо, контракт українця з Реалом розрахований до 2024 року. В поточному сезоні Андрій Лунін ще не провів жодного офіційного матчу і є дублером Тібо Куртуа.

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