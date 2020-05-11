"На копійки я не піду": Бутко зізнався, чому не покинув Шахтар попри відсутність ігрової практики 

Український легіонер польського Леха Богдан Бутко пояснив, чому ще влітку не перейшов у іншу команду.

"Чому влітку нікуди не перейшов? Розмови були, але без конкретики – завтра, післязавтра, через тиждень-два. Не було жодної конкретної команди. Не знаю чому. Варіантів взагалі не було.

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Зрештою, як би мені не хотілося грати, на копійки я не піду. Краще вже тренуватися з Шахтарем, з реальними професіоналами своєї справи, ніж йти в якийсь мізерний клуб. Тому такі команди автоматично відпадали, не було сенсу перестрибувати з більшого на значно нижчий фінансовий рівень", – сказав Бутко в інтерв'ю виданню Tribuna.

Нагадаємо, український захисник не отримував ігрового часу після приходу Луїша Каштру, тому взимку цього року відправився в оренду в польський Лех.

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