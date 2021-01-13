"Емоції позитивні. Знаю цю команду, стежив за нею в УПЛ. Вважаю, що в Десні є всі умови для подальшого зростання. Ми говорили вже з головним тренером команди Олександром Рябоконем. Обидва зацікавлені, щоб приносити користь команді.

Шахтар відпустив Вакулу в оренду до Десни

Уже провів перше тренування в Десні, деяких хлопців в новій команді знаю – Полегенька, Тотовицького, інших хлопців заочно. Колектив дружний, прийняли мене.

На Каштру, через те, що в Шахтарі грав мало, жодних образ немає і бути не може. Тут все залежить від мене. Оренда у мене до літа, потім хочу повернутися в Шахтар сильнішим і довести, що потрібен команді. Буду намагатися проявити себе в Десні, щоб показувати хороший рівень футболу", – сказав Вакула в коментарі Meta-ratings.

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