"Є чотири клуби. Це Куликів-Білка [з Львівщини], Ревера 1908 з Івано-Франківська, Пробій з Городенки та Вільхівці зі Закарпаття. Ще один клуб проходить апеляцію, але поки не говоритиму, хто це. Такі речі не в моїй зоні відповідальності", – заявив Каденко у коментарі Tribuna.

Друга ліга може зазнати революційних змін – команди планують поділити на 3 групи

Нагадаємо, за підсумками минулого сезону з Другої у Першу лігу піднялися Дружба Мирівка, ЮКСА та Звягель. Понизились Гірник-Спорт, Чернігів, Кремінь, Хуст та МФК Металург.

Не обійшлося без позафутбольних "вильотів". Упродовж сезону статус професіональних команд втратили МФК Металург-2 та ВАСТ, які знялися з Другої ліги через фінансові проблеми.

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