На каналах "Футбол" присутнє різне ставлення до Динамо і Шахтаря, але на це є причини, – директор Медіа Групи Україна

Директор зі стратегії та розвитку бізнесу Медіа Групи Україна Федір Гречанінов розповів про ситуацію з єдиним пулом в УПЛ.

"Чи може бути в Україні єдиний пул? Ми вважаємо, що це проблема і біль. Ми завжди боролися за один пул, але ми в цьому сенсі – не всевладні. Для цього потрібна добра воля федерації, інших великих клубів. Є відчуття, що ми точно перечіплюємося не через економіку. Ми перечіплюємося через щось інше. Не хочу спекулювати, нехай кожен вирішує для себе.

Якби ми отримали матчі Динамо, то канали "Футбол" були готові ставити коментаторів, яких захоче сам клуб, щоб це був не наш вибір. Ми б дали їм таку можливість.

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Напевно, різне ставлення (до Динамо та Шахтаря – прим.) присутнє, але у цього є причини. І важливо розуміти, що було спочатку, а що потім. У нас є ігри Шахтаря. Клуб виступає за єдиний пул і за чесну конкуренцію з точки зору грошей. Хто більше грошей дав, той і виграв пул. І, зокрема, тому ви можете побачити таке спеціальне ставлення до Шахтаря. Ми вважаємо, що це правильна позиція і підтримуємо клуб.

Якби у нас були всі клуби і ми б давали Шахтарю і Динамо можливість вибирати коментаторів, то цієї проблеми б не було. Той механізм, який ми запропонували УПЛ, знімав цю проблему. Кожен із клубів сам вибирає, хто його буде коментувати. Ми за прозорі і зрозумілі правила гри.

Хто виграє тендер і інвестує у такий спосіб в український футбол, той і транслює. Напевно, Шахтар б хотів, щоб це були канали "Футбол 1/2". Але якби 2+2 запропонував більше грошей, то вони б і показували матчі", – розповів Гречанінов Tribuna.com.

Нагадаємо, у сезоні 2019/20 матчі УПЛ повинен був показувати єдиний транслятор, проте клуби не дійшли згоди. Домашні матчі Шахтаря та ще кількох клубів транслюють телеканали "Футбол 1/2", а зокрема, поєдинки Динамо можна переглядати на телеканалах 2+2 та УНІАН.

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