Ситуація довкола Александера Ісака загострюється. Форвард збірної Швеції відмовився грати за Ньюкасл, намагаючись домогтися переходу в Ліверпуль, однак тепер у боротьбу за нападника може втрутитися ще один топ-клуб.

Ісак виїхав з будинку в Ньюкаслі – власник шукає нового орендаря

Як повідомляє Sportbible, Ісаком зацікавився Реал, який попри насичену лінію атаки з Кіліаном Мбаппе, Вінісіусом Жуніором, Ендріком та Гонсало Гарсією, може втрутитися в переговори.

Ісак залишився поза заявкою Ньюкасла на матч проти Астон Вілли, що лише підлило масла у вогонь чуток. Наставник "сорок" Едді Гау підтвердив, що ситуація з нападником не змінилася: "Нічого нового порівняно з останніми тижнями. Ми без нього. Ми адаптуємося і намагаємося залишатися конкурентними".

Доля Ісака має вирішитися найближчими тижнями – літнє трансферне вікно в АПЛ закривається 1 вересня.

