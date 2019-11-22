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На Ібрагімовіча з’явився черговий претендент

00:30 203 Читать на русском
На Ібрагімовіча з’явився черговий претендент
Златан Ібрагімовіч / Фото з відкритих джерел

Легендарний шведський нападник Златан Ібрагімовіч знову може опинитись на Туманному Альбіоні.

Шведський форвард Лос-Анджелес Гелексі Златан Ібрагімовіч після закінчення контракту з американським клубом може опинитись в англійській Прем’єр-лізі – свого часу він захищав кольори Манчестер Юнайтед.

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У боротьбу за 38-річного нападника включився і лондонський Тоттенхем, повідомляє The Telegraph. У послугах футболіста особисто зацікавлений новопризначений наставник клубу Жозе Моурінью, який добре знайомий зі шведом. Важливим фактором у цьому трансфері виступає і фінансова складова – зважаючи на те, що за перехід Ібрагімовіча не доведеться платити, лондонці готові задовольнити фінансові апетити Златана.

До слова, окрім МЮ Златан встиг пограти за Мальме, Аякс, Ювентус, Інтер, Барселону, Мілан і ПСЖ.

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Теги
Жозе Моурінью Жозе Моурінью Тоттенхем Тоттенхем Англія Златан Ібрагімовіч Златан Ібрагімовіч
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