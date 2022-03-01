Динамо продовжує патріотичну деморалізаційну політику проти окупанта у своїх соціальних мережах.

Все буде Україна / Twitter Динамо

Під час чергового засідання (точніше його імітації) міністр оборони РФ Сергій Шойгу заявив, що загарбники "продовжать проведення спеціальної воєнної операції до досягнення поставлених цілей".

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Реакція Динамо у Twitter була безцінною: "На х** ми вертіли ваші плани й "операції". Закінчимо війну на своїй землі за власним сценарієм! Україна – нація нескорених".

На х** ми вертіли ваші плани і «операції». Закінчимо війну на своїй землі за власним сценарієм!



Україна – нація нескорених! pic.twitter.com/sdyfdhDRcV — FC Dynamo Kyiv (@DynamoKyiv) March 1, 2022

1 березня – вже 6-й день війни. Українські військові продовжують мужньо давати відсіч російському окупанту і посилати його у напрямі до корабля.

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