"На х*ю ми вертіли ваші плани й операції": Динамо ефектно відповіло міністру оборони Росії
Динамо продовжує патріотичну деморалізаційну політику проти окупанта у своїх соціальних мережах.
Під час чергового засідання (точніше його імітації) міністр оборони РФ Сергій Шойгу заявив, що загарбники "продовжать проведення спеціальної воєнної операції до досягнення поставлених цілей".
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Реакція Динамо у Twitter була безцінною: "На х** ми вертіли ваші плани й "операції". Закінчимо війну на своїй землі за власним сценарієм! Україна – нація нескорених".
1 березня – вже 6-й день війни. Українські військові продовжують мужньо давати відсіч російському окупанту і посилати його у напрямі до корабля.
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