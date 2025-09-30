Вболівальники Галатасарая застосували "брудні прийоми" перед матчем з Ліверпулем у Лізі чемпіонів. Вони намагалися завадити футболістам англійської команди виспатися в ніч перед матчем, інформує Fanatik.

Повідомляється, що під вікнами готелю, в якому зупинився Ліверпуль, фанати Галатасарая запустили велику кількість феєрверків. Це сталося о 01:55 за місцевим часом.

Варто додати, що матч Галатасарай – Ліверпуль відбудеться сьогодні, 30 вересня. Стартовий свисток пролунає о 22:00 за Києвом.

