Воротар Шахтаря Дмитро Різник по-бойовому налаштовується на гру проти Ворскли (30 вересня) в рамках 9 туру УПЛ.

– Дмитре, на чому акцент під час підготовки до наступного матчу чемпіонату?

– Відпрацьовуємо переважно тактичні вправи, аби було краще розуміння того, що робити в іграх, тож акцент саме на тактиці.

– Ти знаєш Ворсклу добре, як ніхто інший. Які сильні якості цієї команди можеш виділити?

– Бойовий, класний колектив. Гравці високого класу та завжди б’ються до кінця, тому це дуже гарна команда.

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– Як це – грати проти своєї колишньої команди?

– Так, це клуб, який мене виховав, є приємні спогади. Але на футбольному полі друзів немає, тож чекаємо на дуже важку гру.

– Завдяки чому Шахтар може перемогти?

– У нас індивідуально сильні гравці й дуже гарний колектив, тому, вважаю, покажемо це на полі.

– Перемога над Вересом додала емоцій команді?

– Так, настрій чудовий, усі всміхаються. Вважаю, у колективі гарна атмосфера, тож готуємося до гри, – резюмував Різник у коментарі прес-службі Шахтаря.

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