Алахуеленсе вважає, що має право на квиток на прийдешній клубний чемпіонат світу. Клуб з Коста-Ріки звернувся до ФІФА і звинуватив Всесвітню футбольну асоціацію в порушенні власних правил. Він посилається на те, що Леон і Пачука не повинні мати право допускатися до участі в клубному ЧС, оскільки належать одному й тому самому власнику.

Революційна зміна правил від ФІФА вплине на тренерів і VAR

Мексиканські клуби виграли Лігу чемпіонів КОНКАКАФ у 2023 і 2024 роках і таким чином автоматично отримали путівку на клубний чемпіонат світу 2025 року. Боси Алахуеленсе впевнені в тому, що це суперечить самим правилам ФІФА – Леоном і Пачукою управляє компанія Pachuca. Тому керівництво Алахуеленсе вважає, що ФІФА має виключити один із цих клубів з участі на ЧС. Згідно з рейтингом клубів КОНКАКАФ, саме Алахуеленсе має посісти місце, що звільнилося.

У ФІФА ще є час розібратися з цим питанням. Клубний чемпіонат світу стартує 15 червня 2025 року.

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