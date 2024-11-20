На ФІФА подали до суду – клуб вимагає місця на ЧС
Костариканський клуб Алахуеленсе подав до суду на ФІФА за місце на клубному чемпіонаті світу.
Алахуеленсе вважає, що має право на квиток на прийдешній клубний чемпіонат світу. Клуб з Коста-Ріки звернувся до ФІФА і звинуватив Всесвітню футбольну асоціацію в порушенні власних правил. Він посилається на те, що Леон і Пачука не повинні мати право допускатися до участі в клубному ЧС, оскільки належать одному й тому самому власнику.
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Мексиканські клуби виграли Лігу чемпіонів КОНКАКАФ у 2023 і 2024 роках і таким чином автоматично отримали путівку на клубний чемпіонат світу 2025 року. Боси Алахуеленсе впевнені в тому, що це суперечить самим правилам ФІФА – Леоном і Пачукою управляє компанія Pachuca. Тому керівництво Алахуеленсе вважає, що ФІФА має виключити один із цих клубів з участі на ЧС. Згідно з рейтингом клубів КОНКАКАФ, саме Алахуеленсе має посісти місце, що звільнилося.
У ФІФА ще є час розібратися з цим питанням. Клубний чемпіонат світу стартує 15 червня 2025 року.
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