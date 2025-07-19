Президентка бразильського Палмейраса Лейла Перейра подала позов до суду на Дуду, який зараз виступає за Атлетіко Мінейро, повідомляє Tuttomercatoweb.

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Функціонерка звинуватила футболіста в неприпустимій поведінці після його відходу з Палмейраса. Раніше гравець нецензурно вилаяв Перейру у соцмережі.

"Було важко, і мені сказали вийти через чорний хід! Моя історія була справжньою, на відміну від вашої, Лейла Перейра. Іди ти на х**", – написав Дуду.

Вищий спортивний суд Бразилії засудив вчинок футболіста та його до відповідальності за статтею 243-G Бразильського кодексу спортивного правосуддя. Дуду покарали дискваліфікацією на шість матчів та зобов'язали виплатити штраф у розмірі 90 000 реалів (близько 14 тисяч євро).

Нагадаємо, що бразилець у 2011-2015 рр. виступав за київське Динамо. Всього півзахисник провів 32 матчі у складі "біло-синіх", забив 4 голи та віддав 5 асистів. У 2015 році Дуду перебрався до Греміо.

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